Corona : „Es gibt keinen Anlass zur Sorglosigkeit“

Die sogenannte Impfbrücke soll verhindern, dass übriggebliebene Vakzine verfallen. Das sei aber im Vulkaneifelkreis bislang ohnehin nicht passiert. Foto: dpa/Marijan Murat

Daun Trotz hoher Impfquote und moderater Inzidenz mahnt Amtsarzt Schneiders, weiter achtsam zu sein.

Nicht nur die Verantwortichen der Stadt Daun, sondern auch der Kreisverwaltung Vulkaneifel sind zuversichtlich, dass die zweite Badesaison an den Maaren unter Coronabedingungen besser laufen wird als das Auftaktjahr. So sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz: „Die Badezeiten wurden um jeweils eine Stunde verlängert, es dürfen mehr Besucher rein und das Reservierungssystem ist besser. Ich denke, es wird gut laufen.“

Damit spielte sie explizit nicht auf das Wetter an, sondern auf die geänderten Rahmenbedingungen der aktuellen, seit 2. Juni laufenden Freibadsaison an. Neu ist: Das Areal am Gemündener Maar ist neu vermessen worden, um exaktere Zahlen zu haben, was die Auslastungskapazitäten unter Corona-Bedingungen angeht.

Info Zwei Neuinfektionen Im Vulkaneifelkreis Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind dem Gesundheitsamt des Vulkaneifelkreises zwei neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Stand Montag, 14 Uhr sind damit aktuell 56 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit fünf Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 61 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den vergangenen sieben Tagen 31 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100 000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel steigt leicht von 47,8 auf 51,1. Bis dato wurde in insgesamt 251 Fällen die britische Virusmutation B.1.1.7 (Alpha) nachgewiesen, in vier Fällen die südafrikanische Virusmutation B.1.351 (Beta) und in vier Fällen die brasilianische Virusmutation P.1 (Gamma). Hierzu gehören auch Fälle, die bereits als genesen gelten und die Quarantäne bereits verlassen haben.

Herausgeommen ist, dass mehr Besucher reindürfen als im vergangenen Jahr: pro Schicht 365 statt bislang 280. Und die Schichten, die reserviert werden können, wurden zudem um jeweils eine Stunde verlängert: von 11 bis 15 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.

Dank dieser Änderungen ist man auch zuversichtlich, das Problem des Wildbadens in dem Naturschutzareal außer­halb des Freibads deutlich eindämmen zu können. Denn das zu überwachen, ist Sache des Ordnungsamts in der Kreisverwaltung.

So sagt der leitende staatliche Beamte Klaus Benz: „Wir sind sehr entspannt, was die aktuelle Badesaison angeht: Das System wurde deutlich verbessert, sodass viel mehr Badegäste das Bad werden besuchen könnnen.“ Dennoch kündigt er an: „Die Wahrscheinlichkeit, außerhalb des Bades kontrolliert zu werden, wird größer. Und dann kostet es richtig Geld.“

Ein positives Fazit ziehen die Verantwortlichen auch zur Impfbrücke, die seit kurzer Zeit im Impfzentrum in Hillesheim eingerichtet worden ist. Und die funktioniert so: Impfwillige können sich als Nachrücker für eine kurzfristige Corona-Schutzimpfung mit übrig gebliebenem Impfstoff registrieren. Wenn Impfdosen übrig sind, muss die Impfung sehr zeitnah stattfinden. Wer sich in die Impfbrücke einträgt, muss deshalb auch so schnell wie möglich (bis zu 45 Minuten) zum Impfzentrum in Hillesheim kommen können.

Die Anmeldung funktioniert ausschließlich über das Online-Formular auf der Homepage des Landkreises Vulkaneifel unter www.vulkaneifel.de/impfbruecke. Impfkoordinator Dieter Schmitz sagt: „Das läuft alles sehr gut. Im Schnitt machen wir so täglich 15 bis 20 Impfungen für Kurzentschlossene, an Spitzentagen waren es auch schon mal 50.“

Doch auch vor Einrichtung dieses Online-Anmeldeverfahrens wurde darauf geachtet, dass kein Vakzin verfällt. „Dann haben unsere Leute sich ans Telefon gehängt und rasch noch 20, 30 Leute angerufen. Das entfällt jetzt“, berichtet Schmitz.

Was trotz zunehmender Impfquote (aktuell sind es mehr als 53 Prozent der Kreisbevölkerung) und moderater Sieben-Tage-Inzidenz (51,1) laut Gesundheitsamtschef Volker Schneiders gilt, ist, weiter achtsam zu sein, möglichst wenige Kontakte zu haben und sich an die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu halten – „auch wenn wir es alle mehr als leid sind“, mahnt er.

Er betont: „Es gibt keinen Anlass zur Sorglosigkeit.“ Denn ein sprunghafter Anstieg der Inzidenz ist weiterhin möglich, wie die vergangene Woche gezeigt hat, als es nach Ausbrüchen in zwei Großfamilien wieder rasant über die 50-er-Marke ging. Das hatte zur Folge, dass es mit weiteren Lockerungen ersteinmal ein Ende hatte.