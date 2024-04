Daun Der Geist der Dauner Backstuw erwacht nicht wieder – Traum von Vereinsgründung geplatzt

(sust) Wer sich am Freitagabend auf eine Disco „à la Backstuw“ im Konferenzraum „Beim Heines“ gefreut hatte, wurde bitter enttäuscht. Gegen halb elf Uhr abends gingen Musik und Lichter aus, wer noch feiern wollte, musste in eine andere Location umziehen. Was war passiert? Wolfgang Poss, Betreiber des Backstuw-Radios und Initiator der Veranstaltung hatte zu einem Informationsabend eingeladen. Hier sollte besprochen werden, wie der Radiosender in einen Verein umgewandelt werden könnte.