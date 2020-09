Natur und Freizeit : Eifelverein weitet Angebot aus

Daun Der Eifelverein Daun führt seine Dienstagswanderung „Mit Schwung in den Tag“ bis zum 27. Oktober fort. Die Frühwanderung von 1,5 Stunden führt wie bisher durch den Hunert. Treffpunkt ist am Kohlensäurewerk in der Boverather Straße.

