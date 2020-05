Dauner Eifelbildverlag entwickelt neues Format : Mischung aus Buch und Magazin widmet sich der Eifel als Ganzes

INFO

Der Eifelbildverlag ist einer der fünf Programmbereiche der in der Dauner Gartenstraße 3 beheimateten Kraterleuchten GmbH. Geschäftsführer ist Sven Nieder, 1976 in Birresborn/Landkreis Vulkaneifel geboren, Spross einer Fotografenfamilie, in deren Fußstapfen er mit eigenen Akzenten trat. Nach der Ausbildung zum Fotografen im Fotostudio seines Vaters Hans Nieder in Daun und an der Fachoberschule für Gestaltung in Rheinbach studierte Sven Nieder Fotografie an der Fachhochschule für Gestaltung in Bielefeld und machte sich in der Folge einen Namen mit Bildbänden, Kunstprojekten, Ausstellungen und Mitwirkung an Magazinen sowie als Dozent und Filmemacher.

Die Autoren von Endlich Eifel, Band 1, sind: Stephan Falk, Jeannette Fentroß, Martina Gonser, Serge Heinen, Bruno Knopp, Angelika Koch, Sabine Rieck, Viola Saschowa, Hans Joachim Schneider, Joachim Schröder, Christiane Thur.