(red) Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Eifelvereins-Ortsgruppe Daun standen Nachwahlen zum Vorstand und Ehrungen.

Siegfried Horn wurde zum zweiten Vorsitzenden, Gabi Thull zur Geschäftsführerin und Klaus Müller zum Wanderwart gewählt. Zudem wurden Hartmut Schmidt zum Naturschutz-, Wolf-Henry Sturt zum Kultur-, Konstantin Stricker zum Hütten- und Thomas Räthlein zum Pressewart ernannt. Landrat Heinz-Peter Thiel nahm als Eifelvereins-Bezirksvorsitzender Ehrungen vor. Peter Kühn erhielt die silberne und Josef Kickertz die grüne Ehrennadel des Eifelvereins. Mit dem Wanderzeichen in Gold für fünfmaliges Erreichen des Wanderabzeichens wurden Winfried Balzert, Achim Kugel und Ernst Kamp ausgezeichnet. Die Urkunde in Gold erhielten Andrea Balzert, Marlies Kamp, Karin Unruh und Gabi Thull jeweils zum vierten Mal, Hans Simons aus Köln zum dritten Mal und Gerhard Haßdenteufel zum zweiten Mal. Die Urkunde in Silber wurde Irmgard Meeth und Peter Tillmanns übereicht.

Jochen Cardinal erhielt das Wanderabzeichen in Silber, Alfred Bauer, Kurt Degen, Wolfgang und Christel Seibel die Urkunde in Bronze. Monika Kirchhoff, Mathias Meerfeld, Iris und Manfred Reicherz wurden mit dem Wanderabzeichen in Bronze geehrt.