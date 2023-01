Fotografie : Dauner Fototage entführen nach Nepal und Grönland

Tolle Einblicke in die Himalaya-Region erwarten die Bescher der Dauner Fototage. Foto: TV/Hans Thurner

Daun Die 14. Dauner Fototage entführen die Besucher in diesem Jahr in den Himalaya nach Nepal und ins ewige Eis nach Grönland. Was hinter den Bildern steckt.

Und schon wieder geht es zu faszinierenden Orten auf der Welt: Nach einer Fahrt im selbstgebauten Kajak auf dem Missouri-Mississippi von den Rocky Mountains bis in den Golf von Mexiko, einem Besuch aller 82 Viertausender der Alpen, Abstecher nach Thailand und Australien sowie zu schönen wie wilden und teilweise extremen Naturlandschaften rund um den Globus im Vorjahr werden die Besucher zum Auftakt der 14. Dauner Fototage diesmal in den Himalaya nach Nepal und ins ewige Eis nach Grönland entführt.

Mit inspirierenden Multivisionsreportagen starten am 21. und 22. Januar im Forum Daun die 14. Dauner Fototage in die Vortragsaison 2023: Der österreichische Bergführer und Naturfotograf Hans Thurner führt die Besucher mit faszinierenden Bildern und fesselnden Erzählungen in seinen mehrfach prämierten Vorträgen in die mystische Natur aus Eis und Schnee in Grönland und in die Bergwelt von Nepal.

Lesen Sie auch Pilgern : Zwei Eifeler auf dem Jakobsweg

Schon seit 30 Jahren besucht Thurner die Himalaya-Region in Nepal und ist immer wieder fasziniert von der atemberaubenden Hochgebirgswelt, die er auf abenteuerlichen Trekkingtouren bis auf 7000 Metern Höhe erkundete. Doch es ist auch die vielfältige Kultur der Bewohner, die er in Dolpo, dem tibetisch geprägten Westen Nepals, im Solo Khumbu, der bekanntesten Trekkingregion des Landes, oder in der Hauptstadt Kathmandu erlebend durfte und mit seiner Kamera festhielt, um ein authentisches Bild in seiner prämierten Multivisionsschau „Nepal – Menschen, Berge Götter“ zu schaffen.

Foto: TV/Hans Thurner

Auch für den weit gereisten Abenteurer war Grönland, das er inzwischen ebenfalls häufig besucht hat, eine besondere Herausforderung. Vom ersten Besuch an fühlte er sich von der magischen Naturgewalt der eisigen, weißen Welt in den Bann gezogen. Die unendlich weiten Eisfelder, auf denen er mit Schlittenhunden unterwegs war, das Campieren auf einer im Meer treibenden Eisscholle und die mystisch tanzenden Nordlichter über atemberaubend großen Eisbergen sind nur einige Erlebnisse seiner Entdeckungsreisen, die für ihn unvergesslich sind. In seiner Multivisionsreportage „Grönland - gewaltig, fesselnd, mystisch“ führt er die Besucher in diese einzigartige Welt und sucht dabei auch Einblicke in die kulturelle Identität und Lebensart ihrer Menschen. Im März geht es dann zu den schönsten Plätzen Südafrikas, auf die grüne Insel Irland mit seinen vielen liebenswürdigen Menschen sowie in die Anden, dem wilden und längsten Gebirge der Welt mit seinen versunkenen Kulturen.