Vortragsreihe Dauner Fototage: Extrem-Abenteurer Richard Löwenherz gibt Einblicke

Mal wochenlange Einsamkeit in einer mehr als unwirtlichen Natur, dann aber immer wieder Begegnungen mit herzlichen und gastfreundlichen Menschen: Davon hat Richard Löwenherz am Samstag mehreren Hundert Besuchern bei den „Dauner Fototagen“ berichtet. Rund drei Stunden lang hat der gelernte Meteorologe Bilder und Video-Sequenzen von verschiedenen Reisen durch den Norden Sibiriens gezeigt, und es wurde keine Sekunde langweilig. „Man muss schon eine Begeisterung für solche Erfahrungen haben“, erklärt Löwenherz im Gespräch mit dem Volksfreund. Das habe ihn dazu gebracht, sich in immer abgelegenere Gebiete zu wagen, sagt der Abenteurer. Und das klingt eher bescheiden angesichts der Erlebnisse, über die er berichtet hat. Ruhige Nächte mit Polarlichtern wechselten sich ab mit Schneestürmen. Die angst­einflößende Begegnung mit einem Bären stand im Gegensatz zu den zufälligen Treffen mit freundlichen LKW-Fahrern bei minus 30 Grad auf einer Eisstraße. „Wir treffen uns wieder – die Erde ist rund“, hat ihm einer der Fahrer mit auf den Weg gegeben.