Vortragsreihe Fünfmal um die Erde geradelt: Axel Brümmer eröffnet die Dauner Fototage im Herbst

„Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael.“ Den Vorwurf, den Nina Hagen in ihrem bekanntesten DDR-Schlager an ihren Reisebegleiter richtet, kann man Axel Brümmer wahrhaftig nicht machen. Zwar ohne Smartphone, GPS, Funktionskleidung oder Fremdsprachenkenntnisse, aber einer Leica mit Farbfilm im Gepäck machte er sich 1990 mit dem Fahrrad auf den Weg, um die Welt kennenzulernen. Mit den Farbfotos von damals veranschaulichte Brümmer sehr authentisch seinen dreistündigen Vortrag. Bis dahin kannte er nichts anderes als seine Heimat Thüringen. Früh packte ihn schon zu DDR-Zeiten das Fernweh. Ob es vielleicht daran lag, dass er auf alten Traktorschläuchen gezeugt wurde, wie er selbst lachend erzählt, bleibt offen. Mit 15 Jahren machte er mit Freunden seine erste Fahrradtour bis ans Schwarze Meer. Danach wäre er gern in die Antarktis gefahren, aber abgesehen von kürzeren Reisen in die für ihn offenen Länder des Ostblocks blieb ihm das Reisen verwehrt.