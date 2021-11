Fotoprojekt : 450 Besucherinnen und Besucher im Daun erleben Mittelamerika und die letzten Maya

Martin Engelmann hat bei den Dauner Fototagen über seine verschiedenen Reisen zu den letzten Maya in Mittelamerika berichtet. Foto: Alwin Ixfeld

Daun Auf den Spuren der uralten Maya-Hochkultur ist Fotograf Martin Engelmann tief in die Dschungelgebiete Zentralamerikas gereist. Nun hat der Künstler und Autor aus Innsbruck (Österreich) bei den Dauner Fototagen über seine Erfahrungen berichtet.

Das Leben der Menschen in dieser Umgebung nimmt in seiner Dokumentation aber den größten Platz ein. Vor allem die Veränderungen, die Engelmann im Lauf der Jahre erlebt hat. Neben der immer weiter voranschreitenden Ab­holzung der Wälder hat der Fotograf bei seinen bislang letzten Besuchen der Maya-Lakandonen auch den schleichenden Verlust ihrer jahr­hunderte­alten Kultur erfahren und in Bildern festgehalten.