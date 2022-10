Vortrag : Von optimalen Bedingungen und dem, was wir daraus machen

Von optimalen Bedingungen und dem, was wir daraus machen

Michael Martin er­zählte bei den Fototagen in Daun live von seinen Reisen rund um die Welt. Foto: Susanne Stumm

Daun Die Multivisionsshow „Terra“ im Dauner Forum hat unserem Planeten ein Gesicht gegeben und mahnte, die Erde nicht weiter auszubeuten.

Dieser Planet braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Was angesichts des spürbaren Klima­wandels wie eine Binsen­weisheit klingt, wurde beim Vortrag von Michael Martin wohl auch dem letzten Zuhörer im voll besetzten Forum in Daun überaus deutlich vor Augen geführt. Dabei ermahnte dieser nicht mit erhobenen Zeigefinger.

Im Gegenteil: In seiner Multivisionsschau „Terra“ zeichnet Fotograf, Abenteurer und Geograf Martin mit Fotografien und live gesprochenen Kommentaren ein atem­beraubendes Porträt von der Schönheit unseres Heimat­planeten und verbindet mit seiner Reportage Kunst und Wissenschaft.

Fünf Jahre lang bereiste er dafür die Erde, erkundete Landschaften, Tiere, Pflanzen und auch Kulturen in jedem Winkel der Welt. Dabei entstand ein Porträt von zehn „Gesichtern“ des blauen Planeten.

Von der Großbildleinwand wirken die Fotos auf den Zuschauer ein – und man hat dabei das Gefühl, ein bisschen selbst bei Martins Abenteuern dabei zu sein. Das liegt neben den Bildern an seiner Vortragsweise. Obwohl Martin schon über 2000 Vorträge gehalten hat, erzählt er lebendig, mit viel Emotion, und er unterstreicht wichtige Informationen gestenreich. Man könnte meinen, dass er seine Reisen, die er per Flugzeug, Boot, Motorrad, Schlitten oder auch schon mal im Heißluft­ballon absolviert, jedes Mal neu mit allen Sinnen durchlebt.

Es sind seine Begegnungen mit den Menschen, die besonders beeindrucken, gleichzeitig aber auch nachdrücklich be­unruhigen: Indigene Völker, die seit Jahrhunderten gut angepasst an ihre Umgebung auch in extremen Klimazonen leben, werden durch die klimatischen Veränderungen ihre Lebensgrundlage verlieren. Menschen und Natur werden überall leiden – wenn nicht umgehend global gegengesteuert wird.

Mit Martins Reportage, die die rund 500 Zuhörer in Daun quasi atemlos verfolgen, wird klar: Die Erde steht in der Blüte ihrer Zeit. Die Bedingungen für ein Leben auf dem Planeten sind im Grunde optimal – wenn da der Mensch nicht wäre, der die Ressourcen des Planeten ausbeutet, die Erde dadurch zerstört und damit sich selbst seine Lebensgrundlage entzieht.

Martin stellt etwa eine Familie von Jakuten in der sibirischen Taiga vor, die ihr Winterlager immer früher abbrechen muss, weil der vereiste Weg zurück bedingt durch die Erderwärmung abschmilzt. Hier wird einem die Gefährdung unserer Erde, die vom All aus überaus zerbrechlich wirkt, so greifbar, dass niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst.