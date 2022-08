Medizin : Venen-Check und mehr: Dauner Gesundheitstag am 4. September

Die eigene Fitness überprüfen lassen, das ist für Besucher des Dauner Gesundheitstages möglich. Foto: Florian Trykowski

Daun In der Verbandsgemeinde Daun findet am Sonntag, 4. September, ab 11 Uhr der 16. Gesundheitstag in der Verbandsgemeinde Daun unter dem Motto „Daun verbindet“ im Forum Daun statt. Zahlreiche Aussteller haben sich für diesen Tag angemeldet und präsentieren ihr Angebot oder laden die Besucher zu Messungen und Mitmachprogrammen ein.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Ausnahme: Die Venenberatung am Venenmobil kostet drei Euro pro Person.

Ob Blutdruckmessung, Blutzuckertest, Messung des Body-Mass-Index, CardioScan Stressanalyse, Smoothiebike, Venencheck oder Fitlight (Training von Reaktionsgeschwindigkeit und Hand-Augen-Koordination) – an diesem Tag können Besucher die eigene Fitness einmal durchchecken lassen. Auch die Jüngeren kommen nicht zu kurz: Kinder sollten bereits möglichst früh mit dem richtigen Verhalten in Gefahrensituationen und Notfällen vertraut gemacht werden.

Daher bietet das DRK-Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück Erste-Hilfe-Workshops für Kinder ab sieben Jahren an. Sie dauern jeweils 1,5 Stunden. In dieser Kurzschulung erlernen sie Maßnahmen zum Eigenschutz und zur Ersten Hilfe. Ebenso bieten Fachreferenten interessante Vorträge an. Man kann sich um 13 Uhr über die Tätigkeit des VdK informieren. Das Polizeipräsidium Trier berät ab 14 Uhr, wie man sich vor Call-Center-Betrug schützen kann. Um 15 Uhr gibt Dr. Sebastian Fürderer vom Krankenhaus Maria-Hilf, Chefarzt der Orthopädie, interessante Einblicke in das Thema „Operation an Gelenken und Wirbelsäule“. Die Teilnahme ist jeweils kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zu den Mitmachaktionen Fitlight, CardioScan Stressanalyse und den Erste-Hilfe-Workshop für Kinder (Beginn 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr) wird um Anmeldung per E-Mail an info@forum-daun.de gebeten.