Arbeitskreis : Dauner halten das Platt hoch

Regelmäßig trifft sich der Arbeitskreis Dauner Mundart. Zu ihm gehört auch Waldemar Hartmann (vorn links), der heute 95 Jahre alt wird. Foto: TV/Uli Diederichs

Daun (red) Seit vielen Jahren trifft sich der Arbeitskreis Dauner Mundart der Volkshochschule der Kreisstadt immer am ersten Montag eines jeden Monats im Stadtcafé May. Dabei werden sehr rüstigen Daunern älteren Semesters wahre Begebenheiten, Anekdoten und Geschichten - angefangen bei der 1930er Jahren - am Leben gehalten.



Die in dieser Runde „ermittelten“ Wörter, Begriffe und Redewendungen sind unter anderem auch im Mundart-Handbuch „Weeßte wat, mir schwätzen Platt!“ festgehalten. Von Beginn dabei ist Waldemar Hartmann. In Anbetracht seines 95. Geburtstags am 7. Februar hat er sich nicht nehmen lassen, schon mal vorweg einen auszugeben.