Kommunalpolitik : Auszeichnung für Dauner Kommunalpolitiker

Daun Otmar Monschauer und Hartwig Noth aus Daun ist die Freiherr-vom-Stein-Plakette verliehen worden. Beide haben sich seit mehr als 20 Jahren in der Kommunalpolitik engagiert.

(red/sts) Seit 1954 wird die Freiherr-vom-Stein-Plakette an Bürgerinnen und Bürger als Auszeichnung ihres kommunalpolitischen Engagements verliehen. Also jene Ehrenamtler, die sich in Ortsbeiräten, Gemeinde-, Stadt- und Verbandsgemeinderäten oder den Kreistagen sowie als Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister für die Allgemeinheit einsetzen.