Zweiter Anlauf in Daun: : Zweiter Anlauf in Daun: Nun geht der Krammarkt doch

Zweiter Anlauf in Daun: Nun geht der Krammarkt doch

Zweiter Anlauf in Daun:

DAUN (ako) Nicht einmal traditionelle Krammärkte waren vor Corona sicher. Laut Landesverordnung fielen sie unter die Rubrik „Spezialmärkte“, welche nicht dem täglichen Bedarf wie etwa Lebensmittel dienen und mussten unterbleiben (der TV berichtete).

Lediglich Wochenmärkte mit Frischwaren durften ihre Kunden versorgen. Auch der Dauner Krammarkt, seit Jahrhunderten ein regelmäßiger Teil des Stadtbildes, fiel aus, was etliche Standbetreiber verbitterte. Der Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder stellte eine Anfrage an das zuständige Gesundheitsministerium, ob und wann der jeden zweiten Mittwoch in der Kreisstadt veranstaltete Krammarkt wieder öffnen darf.