Reise : Dauner Schüler drei Wochen in den USA

Eine unvergessliche Zeit Im Oktober besuchten 30 Schülerinnen und Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun drei Wochen lang den amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Dabei nahmen sie an einem Programm des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz teil, das seit 18 Jahren am TMG durchgeführt wird und bereits über 300 TMGlern ermöglicht hat, den „American Dream“ hautnah zu erleben. Während des Aufenthalts in den USA wurden die Schüler in Gastfamilien untergebracht und sie besuchten die High Schools in den Kleinstädten Lomira und Grafton. Dort konnten die deutschen Teilnehmer die amerikanische Kultur kennenlernen, wie zum Beispiel den Unterricht an einer amerikanischen Gesamtschule und das Homecoming mit Footballspiel und festlichem Ball. Durch das „Jobshadowing," bei dem die Jugendlichen einen Erwachsenen bei der Arbeit einen Tag lang begleiteten, und durch zahlreiche Betriebsbesichtigungen und den Besuch bei der deutsch-amerikanischen Handelskammer in Chicago bekamen sie einen umfassenden Einblick in die amerikanische Berufswelt. Innerhalb ihres Programmes fuhren die Schülerinnen und Schüler unter anderem für drei Tage nach Chicago, der drittgrößten Stadt der Vereinigten Staaten. Dort besuchten sie die Aussichtsplatform des John Hancock Tower und konnten auf die zahlreichen Wolkenkratzer der „windy city“ herabsehen. Neben einer Bootstour der renommierten Chicago Architecture Foundation auf dem Chicago River und einer Stadtführung zum Thema „Historical Skyscrapers“ wohnten die Schülerinnen und Schüler einer Aufführung der „Blue Man Group“ im Briar Street Theatre bei und besuchten das bei Jugendlichen beliebte Hard Rock Café. Ebenfalls sehr aufregend für die TMGler war die Besichtigung des Stadions der Green Bay Packers. Dort erlebten sie hautnah die Geschichte des weltberühmten und mehrfach ausgezeichneten Football Teams und konnten daraufhin den Footballspielen sowohl der NFL als auch der High School besser folgen. Die Schülerinnen und Schüler fanden den Schüleraustausch und die damit verbundenen Erfahrungen einmalig und werden diese wohl nie vergessen. Sie freuen sich auch schon auf den Besuch der Amerikaner, wenn sie im Sommer 2021 nach Deutschland kommen. Foto: TV/Claudia Poitiers