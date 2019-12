Nachrichten im Bild : Dauner Schüler gewinnen Robotics-Wettkampf

Robotics TMG. Foto: Thomas-Morus-Gymnasium

Daun/Koblenz (red) Tolle Leistung der Robotics-AG des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun beim Robot-Game-Wettbewerb Mittelrhein an der Hochschule Koblenz: In der Kategorie „Robot Game“ setzten sich die Schüler gegenüber zwölf weiteren Teams als Sieger durch – und holten in zwei weiteren Kategorien die Plätze zwei und drei.

