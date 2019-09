Maare-Mosel-Lauf : Gewinner des Maare-Mosel-Laufs

Das Foto zeigt Gesamtsieger Niklas Schäfer (Mitte) und die Altersklassensieger Pierre Willms und Lara-Sophie Regnier (beide 6b). Foto: Anna Dötsch

Gillenfeld/Daun (red) Niklas Schäfer (Mitte) besucht die neunte Klasse der Drei-Maare-Realschule plus in Daun. Er siegte in der Gruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen beim Maare-Mosel-Lauf Ende August.

Für die Realschule starteten bei den Schülerwettbewerben 16 Schüler, davon sechs in der Altersklasse zwischen sechs und elf Jahren.

Das Foto zeigt außerdem die Altersklassensieger Pierre Willms (links) und Sophie Regnier.