Soziales : Warum die Dauner Tafel an ihre Grenzen kommt

Daun Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine: Gemeinnützige Organisation bittet um Geld- und Sachspenden.

(mh) Unter dem Motto „Lebensmittel retten statt wegwerfen“ unterstützt das Team der Dauner Tafel seit 14 Jahren finanziell benachteiligte Menschen, die ohne Hilfe ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. In der Woche werden Lebensmittel für rund 300 Erwachsene und Kinder ausgegeben. Die Arbeit der Tafeln wäre ohne zur Verfügung gestellte Lebensmittel, Geldspenden und ehrenamtliche Mitarbeit nicht möglich. Neben Lebensmittelspenden benötigt die Tafel auch finanzielle Mittel, um die laufenden allgemeinen Kosten wie Miete und Nebenkosten, Versicherungen, Fahrzeugkosten und ähnliches decken zu können. Personalkosten fallen nicht an.

Insgesamt führt diese Entwicklung bei der Tafel dazu, dass die knappe Verfügbarkeit an Lebensmitteln kaum bis nicht mehr ausreichend ist, genügend Nahrungsmittel an die anstehenden Bedürftigen ausgeben zu können. Aktuell kommt eine große Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hinzu. So haben in der vergangenen Woche 130 Erwachsene und Kinder aus der Ukraine bei der Dauner Tafel um Lebensmittel gebeten; überwiegend Frauen mit ihren Kindern und ältere Menschen. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen noch mehr Kriegsflüchtlinge hinzukommen werden.