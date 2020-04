Gesellschaft : Dauner Tafel macht weiter

Die Dauner Tafel hat ihren Sitz in der Nähe des Bahnhofs. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Dank vieler Spenden ist die Versorgung Bedürftiger über Wochen gesichert.

(mh) Bei der Dauner Tafel, die aufgrund der Corona-bedingten Regelungen vor rund zweieinhalb Woche ihr Ladenlokal geschlossen hat, ist man baff: „Eine so große Hilfsbereitschaft in Form angebotener unmittelbarer Mithilfe sowie Sach- und Geldspenden haben wir so noch nicht erlebt. Die Lebensmittelausgaben sind aufgrund der hohen Spendeneinnahmen für viele Wochen sichergestellt“, sagt Vorsitzender Bernd Liebler ebenso erfreut wie dankbar.