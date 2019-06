Triathlon : Dauner Triathlet startet bei der WM

Daun/Kraichgau Der Soldat Marco Schleyer (46) vom TuS 05 Daun hat mit Platz sieben in seiner Altersklasse beim 70.3 Ironman Kraichgau das Ticket für die Mitteldistanz-Weltmeisterschaft in Nizza gezogen.

Er hat es wirklich geschafft: Marco Schleyer, passionierter Ausdauersportler und Trainer der Triathleten des TuS 05 Daun, hat sich für die Triathlon-Weltmeisterschaft auf der Mitteldistanz – dem kleinen Bruder der Ironman-WM Auf Hawaiii – qualifiziert. Am 7. September misst er sich in und um Nizza an der Côte d‘Azur bei 1,9 Km Schwimmen, 90 Km Radfahren und 21 km Laufen mit den besten Dreikämpfern der Welt.

Die nächsten Rennen für die Dauner Triathleten stehen im Baumholder, Zell und beim Eifel-Hero in und um den Freilinger See an.

Löwentriathlon Hachenburg: Über die Sprintdistanz belegte David Thurn den 7. Platz in seiner AK und Platz 50 von 92 Startern. Über die Olympische Distanz (1,5-40-10) setzte sich Marco Schleyer in seiner AK durch und wurde zudem gesamt-5. Von 138 Startern. Mario Molz belegte den 14. Platz in seiner AK und wurde Gesamt-68..

Die Qualifikation hat er beim Kult-Rennen am vergangenen Sonntag im Kraichgau geschafft. Dort wurde er in einer Zeit von 4:46:35 Stunden 129. von 2149 Startern – und was noch wichtiger und ausschlaggebend war: 7. von 265 Startern in seiner Altersklasse (45-49 Jahre). Da bereits vor dem Rennen feststand, dass in seiner Altersklasse sieben Startplätze für die WM vergeben werden, „hat es wirklich geklappt, obwohl ich während des Rennens gar nicht wusste, wo ich liege“. Doch es lief für ihn gut während des sonnigen Wettkampftags, bei dem es beim abschließenden Halbmarathon „doch sehr heiß wurde und ich gegen Ende noch einen Krampf im Oberschenkel bekam, aber trotzdem weiterlaufen konnte“, sagt er. Nach persönlicher Bestzeit beim Schwimmen in 30:40 Minuten, spulte er die 90 Radkilometer durch das „Land der 1000 Hügel“ in einem 34,6er-Durchschnittstempo ab, und hatte so genug Kraft, seinen 7. Platz beim abschließenden Halbmarathon mit einer Laufzeit von 1:34:40 Stunden bis ins Ziel zu verteidigen – auch wenn es am Ende noch mal eng wurde und der Achte bis auf 7 Sekunden herankam.