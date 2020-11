Kommunalpolitik : Der Kreis Cochem-Zell tritt der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH bei

Auch Ulmen ist dabei: An der Autobahn wird auf das Unesco-Prädikat für die Vulkaneifel hingewiesen. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Cochem-Zell Der Landkreis Cochem-Zell tritt der „Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH“ bei, um die Arbeit für nachhaltigen Naturschutz in der Region stärker zu unterstützen.

Der Kreis Cochem-Zell will auf einstimmigen Beschluss des Kreistags der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH mit sitz in Daun als Gesellschafter beitreten und sich mit einem Geschäftsanteil von 2000 Euro an dem Stammkapital der Gesellschaft beteiligen.