Justiz : Mutmaßlicher Dealer steht wegen Drogenhandels vor Trierer Gericht

Ein 38-Jähriger, der sich vor dem Landgericht Trier wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels verantworten muss, hat sich zum Vorwurf geäußert. Fazit: Nicht er war der Dealer, sondern seine damalige Freundin.

Von Friedhelm Knopp

Es begann im November 2017 mit einer Verkehrskontrolle in Daun, bei der im Auto des Angeklagten P. erhebliche Mengen Amphetamin, Marihuana und Ecstasytabletten gefunden wurden. Dazu kamen zwei Luftgewehre mit Munition und ein Schlagstock. Ein großes Fahrtenmesser fand sich in der Jacke des Fahrers und ein weiteres Messer lag in seinem Handschuhfach. Außerdem fuhr P. unter Drogeneinfluss. Zur Drogen-Anklage vor dem Landgericht ist nun noch eine Anklage wegen Betrugs und falscher eidesstattlicher Versicherung hinzugekommen.

Mit im Wagen saßen im November 2017 seine damalige Freundin R. und P.s Stieftochter. Ende 2018 sollte beiden zusammen der Prozess vor dem Landgericht Trier gemacht werden. Doch P. hatte sich zuvor in stationäre psychiatrische Behandlung begeben. R. wurde im Dezember wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu einer Bewährungsstrafe verurteilt (wir berichteten). Wie P. und R. in beiden Prozessen gleichlautend erklären, war man am fraglichen Abend nur unterwegs zu einem Supermarkt, um ein dringend benötigtes Schulheft für die Stieftochter zu kaufen. Inzwischen hat sich das Paar wieder getrennt. P. wohnt und arbeitet heute in der Nordeifel und R. hat eine Stelle in der Vulkaneifel.

Am zweiten Verhandlungstag des neuen Verfahrens gegen P. lässt der Angeklagte über seinen Verteidiger Hagen Seipel eine Einlassung verlesen. Darin spielt die Ex-Freundin eine Hauptrolle. Es beginnt im Jahr 2015 in der Gerolsteiner Psychiatrie. Der gelernte Lebensmittelmechaniker P. sagt: „Ich befand mich nach der Scheidung in einem tiefen Loch. Auch beruflich ging nichts mehr. Ich ging in Behandlung.“

In der Klinik habe er dann die Patientin R. kennengelernt. Später sei man zusammengeblieben und „über sie bin ich erstmals mit Drogen in Kontakt gekommen“. Nach dem Klinikaufenthalt seien beide zunächst mit knappem Arbeitslosengeld bei seinen Eltern eingezogen. Wegen Konflikten zwischen ihr und den Eltern hätten sie bald eine eigene Wohnung genommen. Aber wie den Lebensunterhalt bestreiten? Da habe sie wohl mit Drogen gehandelt. Und weil sein leiblicher Sohn aus der Ehe und die Stieftochter nicht an das Zeug geraten sollten, habe sie Marihuana, Amphetamin und Co. in seinem Auto gelagert.

Und die dort gefundenen Waffen? Das Messer, räumt P. ein, habe er immer bei sich getragen, die beiden Luftgewehre hätten aber einem Bekannten gehört – „der hatte bei sich zu Hause dafür keinen Platz, da hat er sie zunächst bei mir untergestellt“. Die Waffen hätten dann bei der abendlichen Schulheft-Einkaufstour im Wagen gelegen, weil man sie anschließend bei ihrem Eigentümer habe abgeben wollen. Und zur Sache mit dem nicht bezahlten Großeinkauf von Brennholz erklärt P.: „Ich habe mich von drei Bekannten zur Gründung eines Brennholzhandels überreden lassen. Aber die haben mich dabei aufs Kreuz gelegt.“ Wo die drei Gesellschafter verblieben sind, weiß er nicht. Einer soll in der Ukraine, die anderen in der Eifel verschwunden sein.

Dann tritt auf Antrag des Verteidigers die Mutter des Angeklagten als Zeugin auf. Sie zieht sofort heftig über die Ex-Freundin her: „Eine extrem selbstbewusste, freche Göre.“ Dass sie oder ihr Sohn Drogen konsumiert hätten, kann sie nicht sagen, will aber unter dem Fahrersitz des Autos ihres Sohns einmal ein Psychopharmaka gefunden haben. Außerdem habe sich die Frau wochenlang in der Reha-Kur des Sohnes eingenistet – „wohl um an die Mittel heranzukommen“. Danach darf die Zeugin zunächst als Zuschauerin bleiben. Als sie bei der anschließenden Zeugenanhörung der Ex-Freundin zu Beschimpfungen ansetzt, wird sie vom Vorsitzenden Richter Armin Hardt aus dem Saal verwiesen.