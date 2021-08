DEMERATH : Wo 500 Legehennen in der Eifel auf grüner Wiese leben

Hobbylandwirt und Hofladeninhaber Oliver Lenzen lässt sich mit einigen seiner Legehennen ablichten. Rechts macht er Werbung für seinen Hofladen. Foto: Bernd Schlimpen

DEMERATH Demerather Straßenwärter bietet Eier, Kartoffeln und Zwiebeln in seinem Minihofladen an. Er hat auch schon Großabnehmer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schlimpen

In Demerath gibt es wie in vielen Eifeldörfern keine Einkaufsmöglichkeiten – eigentlich. Doch in freier Natur, in der Nähe des Bürgerhauses gibt es einen besonderen, „unbemannten“, rustikalen, immer geöffneten Minihofladen: den „Lenzenhof Demerath“ mit Selbstbedienung. Dort können Kunden gegen Barzahlung Eier, Nudeln, Kartoffeln, Zwiebel und Eifeler Honig kaufen. Im Holzladen liegen auch Bestellscheine aus, damit man die angebotenen Lebensmittel auch schriftlich ordern kann.

Die Idee für den Minihofladen hatte Oliver Lenzen aus Demerath. Dort werden Schweine, Kühe der Rasse „Fleckvieh“ und Hühner gehalten. Die Herkunft der Eier sind für Lenzen etwas Besonders: „Unsere Legehennen leben das ganze Jahr in einem mobilen Stall auf der grünen Wiese. Der Stall wird wöchentlich umgestellt, um die Wiese richtig abzuweiden und den Hühnern immer frisches Gras zu bieten. Dadurch erzielen wir einen wunderschönen goldgelben Dotter und einen guten Geschmack.“ Die gesammelten Eier werden in einer Packstelle für den Verkauf vorbereitet, gestempelt, sortiert und verpackt. Die Hennen selbst werden durch die Anwesenheit von Ziegen vor Greifvögeln geschützt.

Wie alles angefangen hat, erzählt Lenzen gern: „2010 habe ich meinen Nebenerwerbsbetrieb gegründet und mit einer kleinen Mutter­kuhherde angefangen. Ein Jahr später erweiterte ich den Betrieb mit der Freilandhaltung von Schweinen.“ Aber auch die Haltung von Legehennen habe er auch schon damals geplant. Nachdem er sich mit der Thematik genauer befasst hatte und weil er auch sonst mit Überzeugung auf Freilandhaltung setze, sei nur ein Mobilstall in Frage gekommen. Dieses Projekt habe er dann 2020 in die Tat umgesetzt. Die ersten Hennen konnten im Sommer eingestallt werden.“

Den Hofladen hat er mit Hilfe der Familie und Freunden im Herbst 2020 eingerichtet und im Oktober eröffnet. Um die lokalen Produkte und die kleinbäuerliche Landwirtschaft den Kunden wieder näher zu bringen, wollte er diese Produkte direkt vor Ort und auch im nahegelegenen Einzelhandel anbieten.

Großabnehmer und Wiederverkäufer für sein Eierangebot hat er schon einige gewonnen wie Edeka Biermann in Ulmen, Rewe-Müller in Pützborn, Hofladen Schuhmacher in Lutzerath und Bäckerei/Café Kleine Pause in Mehren. Lenzen weiter: „Früher hatte so gut wie jedes Dorf sein kleines Lädchen. Diesen wichtigen Teil des Dorflebens wollte ich mit dem Bau des Hofladens zumindest ein wenig in Demerath zurückbringen.“

Oliver Lenzen mit Ware vor seinem Hoflädchen Foto: Bernd Schlimpen