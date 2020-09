NAturschutz : Lob für Freunde der Wacholderheide

DEMERATH Das Demerather Biotop erfreut sich der Wertschätzung und Pflege, obwohl das Schinkenräuchern aus der Mode ist.

Informationen über die Betreuung in ausgewählten Naturschutzgebieten und in weiteren schutzwürdigen Flächen werden derzeit sukzessive in NSG-Alben von den Biotopbetreuern dargestellt. Das NSG-Album mit Text und Fotos von Biotopbetreuer Gerd Ostermann gibt einen intensiven Überblick über Schwerpunkte in diesen Gebieten der Biotopbetreuung- und Entwicklung. Es zeigt weiterhin eine Auswahl der durchgeführten Maßnahmen – auch Fotos, die Aussagen über die weitere Entwicklung von schützenswerten Biotopen im Gebiet und Tier-und Pflanzenarten, deren Schutz und Förderung im beschriebenen Landstrich besonders wichtig sind (NSG-VO.ggf.Natura 2000. RL etc.).

Auf das Demerather Wacholdergebiet wird in einem Heft der Rheinischen Heimatpflege von 1934 hingewiesen: „Besonders interessante Verhältnisse zeigt die Gemarkung Demerath. Die Flur dieses Dorfes weist die auffallend große Fläche von 80 Hektar Wacholderödland auf, dessen Bestockung mit dicht bis lückig anzugeben ist“, ist dort zu lesen. Biotopbetreuer Gerd Ostermann zieht kurze Bilanz: „Die beiden Schutzgebiete in Demerath werden immer noch jährlich beweidet, in den letzten Jahren waren verschiedene Schäfer mit ihren Herden zuständig. Von den ursprünglich 80 Hektar Heidelandschaft sind in Demerath immerhin noch fünf Hektar bis heute übriggeblieben.“

Er ergänzt: „Die eingesessenen älteren Mitbürger erinnern sich noch, dass Wacholder auch in großen Mengen dazu benutzt wurde, um beim Schinkenräuchern in der Bauern-Räucherkammer auf dem Speicher dem Fleisch die richtige Würze zu geben. So hat man den viel gelobten Wacholderschinken erhalten, der auf manchen Tisch kam. Ich glaube, die Wacholderheiden sind für die Demerather etwas Besonderes.“ Wenn man zu der Wacholderheide will, die von dem Weg am Sportplatz zu erreichen ist, muss man tief in die Landschaft hinein. Eine Überlegung wert ist es, ob interessierte Besucher nicht mit Hinweisschildern an geeigneten Stellen zur Wacholderheide geleitet werden können.