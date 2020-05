Gastronomie-Protest : Demonstration mit Mindestabstand

Der Rettungsschirm ist zu klein Gastronomen und Hoteliers aus der Verbandsgemeinde Gerolstein haben am Freitag auf dem Gerolsteiner Brunnenplatz auf ihre schwierige Situation in Corona-Zeiten aufmerksam gemacht. Zwar dürften ihre Betriebe ab dem 13 Mai wieder unter Auflagen öffnen, doch die Verluste der vergangenen zwei Monate könnten damit nicht ausgeglichen werden, sagt Hans-Hermann Grewe, der Vorsitzende des Gerolsteiner Gewerbevereins. Der Verbund der Gastronomen plädiert für eine einheitliche Minderung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Bei der Demo der Gastronomen sagte Landtagsabgeordneter Gordon Schnieder (CDU), dass es inzwischen zu Wettbewerbsverzerrungen komme, da sich die Länder in den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise nicht einig seien: "In Nordrhein-Westfalen gelten andere Regelungen, als in Rheinland-Pfalz. Das kann so nicht funktionieren." Der Rettungsschirm für gastronomische Betriebe in Rheinland-Pfalz müsse angepasst werden, sagt Schnieder. "Soforthilfen sind günstiger, als die Kosten der Arbeitslosigkeit im Anschluss." Foto: Vladi Nowakowski