Am Wasserkraftwerk in Densborn Wehranlage in der Kyll wird modernisiert – welche Vorteile das hat

Die Wehranlage in der Kyll am Wasserkraftwerk in Densborn soll modernisiert werden. Geplant sind der Bau einer Fischtreppe und eines neuen Horizontalrechens. Die Baumaßnahme verbessert damit die ökologische Durchgängigkeit und den Hochwasserschutz und trifft dennoch auf Widerstand. Das wurde in einer Informationsveranstaltung deutlich.