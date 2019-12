Weihnachtsmarkt : Der Advent leuchtet hell in Daun (Fotos)

Daun Das Adventsleuchten hat in seiner dritten Auflage viele Hundert Besucher auf den Burgberg gelockt. Die Mischung aus dem breiten Programm und den bunt beleuchteten Verkaufsständen kam gut an.

Die evangelische Kirche auf dem Burgberg strahlt in bunten Farben, passend dazu werden die Verkaufsstände auf dem Burgbergring angeleuchtet. Das Dauner Adventsleuchten ist zwar so etwas wie ein Weihnachtsmarkt, bietet aber mehr als die üblichen Märkte. Der Schwerpunkt liegt eher auf einem adventlich besinnlichen Programm für Kinder und Erwachsene. „Mir gefällt, dass die Kinder so gut eingebunden werden“, „Das ist anders hier, irgendwie besinnlicher“, sagen Besucher. „Mir gefällt besonders gut, dass wir jetzt den Burgbergring nutzen, denn die Burg ist für die Stadt Daun ein herausragendes Element in der Stadtgeschichte“, betont Stadtbürgermeister Friedhelm Marder.