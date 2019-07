Verkehr : Jetzt geht´s wirklich rund

Der Kreisverkehr in Pelm, der die L 27 und die Pelmer Hauptstraße aus Richtung Kasselburg an die Hauptverkehrsader B 410 anbindet, nimmt Konturen an. Foto: TV/Mario Hübner

Pelm Der Kreisverkehr in Pelm, der die L 27 und die Hauptstraße (aus Richtung Kasselburg) an die Hauptverkehrsader B 410 anbindet nimmt Konturen an. Im August wird die erste Hälfte des Verkehrsprojekts fertiggestellt.

Er nimmt Konturen an: Der Kreisverkehr in Pelm, der die vielbefahrene L 27 (von Daun) und die Hauptstraße (von der Kasselburg) an die Hauptverkehrsader B 410 (zur A 1/Daun und Gerolstein) anbindet, ist bereits andeutungsweise zu erkennen. Die Arbeiter der Firma Kohlbau aus Bitburg haben den Innenradius mit Eisenpinnen abgesteckt. „Bis Anfang-Mitte nächster Woche haben wir den inneren Ring und den äußeren Verlauf samt der Einfahrten mit den Bordsteinen gesetzt“, sagt Bauleiter Ewald Heckters – und betont: „Die Bordsteine werden nicht nur einbetoniert, sondern mit einer zusätzlichen Stahlbewehrung verstärkt, um die enormen Belastungen auszuhalten.“

Schließlich wird die Straße von täglich 8000 Fahrzeugen genutzt, davon viele Brummis (siehe Info). Die Arbeiter haben sich aber an das hohe Verkehrsaufkommen gewöhnt. Polier Jannik Moos sagt: „Durch die Verschwenkung der Straße fahren alle langsam durch die Baustelle. Das ist schon mal gut. Und wenn wir das mit dem Verkehr nicht abkönnen würden, wären wir besser keine Straßenbauer geworden.“

Info Zahlen und Daten zum Kreisverkehr Pelm Die Planung zum Bau des Kreisverkehrs in Pelm stand bereits 2017, der Baustart wurde aber verschoben, weil die viel befahrene B 410 auch andernorts (in Hohenfels, nahe Betteldorf und in Dockweiler) erneuert wurde. Den Auftrag hat die Firma Kohlbau aus Bitburg bekommen. Die Gesamtkosten betragen laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein rund 1,1 Millionen Euro. Dafür wird aber nicht nur der Kreisverkehr gebaut, sondern auch die L 27 gut 200 Meter erneuert. Laut Verkehrszählung des LBM befahren die B 410 von Pelm nach Gerolstein täglich 8000 Fahrzeuge, davon 960 LKW (ab 3,5 Tonnen). In Richtung Rockeskyll sind es 7000 Fahrzeuge, davon 840 LKW. Auf der L 27 sind es 4000 Fahrzeuge, davon 520 LKW.

Info

Größere Probleme habe den Arbeitern hingegen die vielen Leitungen beschert, die im Untergrund lagen und die allesamt umgelegt und zum Teil erneuert werden mussten. „Und die waren beileibe nicht alle in den Plänen eingezeichnet, was bedeutete: Wir mussten sehr vorsichtig vorgehen und hatten viel Handarbeit – also schippen, schippen, schippen. Mit dem Bagger kann man da so gut wie nicht arbeiten“, berichtet Heckters.

Nach dem zweiwöchigen Betriebsurlaub wird ab 12. August die derzeit noch aufgerissene untere Straßenseite grob asphaltiert (die komplette Feinschicht folgt kurz vor Abschluss der gesamten Baustelle, der für Ende des Jahres vorgesehen ist). Der Verkehr wird dann über die untere Seite geleitet.

Direkt im Anschluss daran geht es auf der anderen Seite (in Richtung Kirchweiler) weiter. Dort werden die L 27 bis zur Einmündung der Straße in den Studentenring (die jetzige Umleitung) sowie eine darunter liegende Stichstraße erneuert. Diesem Bauabschnitt sieht Polier Moos gelassen entgegen, denn erstens seien die Leitungen dort schon teilweise neu verlegt, und zweitens „haben wir auf dieser Seite unser Baulager und müssen daher dann nicht mehr die befahrene Straße überqueren“.

Während Bauleiter Ewald Heckters (mit der Pylone) und Polier Jannik Moos (auf dem Bagger) letzte Hand anlegen, bevor der innere Ring des Kreisverkehrs betoniert wird, haben andere Arbeiter bereits die Stahlbewehrung für die Bordsteine verlegt. Und an der Ampel waren Brummi- und Autofahrer geduldig, bis die Ampel auf grün springt und es durch die Baustelle weiter geht. Foto: TV/Mario Hübner

Der Kreisverkehr in Pelm, der die vielbefahrene L 10 und die K 33 an die Hauptverkehrsader B 410 anbindet, nimmt Konturen an. Foto: TV/Mario Hübner

Der Kreisverkehr in Pelm, der die vielbefahrene L 10 und die K 33 an die Hauptverkehrsader B 410 anbindet, nimmt Konturen an. Foto: TV/Mario Hübner

Der Kreisverkehr in Pelm, der die vielbefahrene L 10 und die K 33 an die Hauptverkehrsader B 410 anbindet, nimmt Konturen an. Foto: TV/Mario Hübner

Der Kreisverkehr in Pelm, der die vielbefahrene L 10 und die K 33 an die Hauptverkehrsader B 410 anbindet, nimmt Konturen an. Foto: TV/Mario Hübner