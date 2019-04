Her mit dem Schuldenschnitt!

Wie viele andere Kommunen schiebt die Stadt Daun schon seit Langem einen Schuldenberg vor sich her. Ein Klotz am Bein für die Stadt, der ihr neben den Umlagen, die Kreis und Verbandsgemeinde fordern, kaum noch Gestaltungsspielraum lässt. Spielraum, der aber dringend nötig wäre, um attraktiv für Bürger und Gäste, ein lebenswerter Wohn- und Einkaufsort zu bleiben.

So aber stößt man immer wieder und leider auch ganz schnell an Grenzen, mit der in den Sonntagsreden so hoch gehandelten kommunalen Selbstverwaltung ist es nicht mehr weit her. Deshalb ist es höchste Zeit: raus aus den Schulden! Gebt den Kommunen endlich wieder Luft zum Leben. Die Schuldenberge werden eh nie mehr bis auf ein erträgliches Maß verringert, da kann die Konjunktur noch so brummen. Der vor Jahren eingeführte Entschuldungsfonds hat wenig gebracht und kaum etwas an der Finanzkrise der Kommunen verändert. Also her mit einem echten Schuldenschnitt, damit die Kommunen endlich noch mal ein Bein auf den Boden bekommen.

s.sartoris@volksfreund.de