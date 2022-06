Festival : Der Detze rockt, schwitzt und feiert

Der Detze rockte 2022 zum insgesamt zehnten Mal. Das Heavy-Metal-Festival in Rengen bei Daun ist inzwischen europaweit ein Begriff. Rund 2000 Fans sind am Wochenende aus nah und fern angereist. Foto: Nowakowski Vladi

Daun An dem bisher heißesten Wochenende des Jahres feierten rund 2000 Fans die zehnte Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals in Daun-Rengen.

Schattige Plätzchen sind am Freitag und Samstag hoch begehrt. Das Thermometer zeigt mehr als 30 Grad und der Detzenberg bei Daun ist der prallen Sonne schutzlos ausgeliefert – lediglich die Bühne auf dem Festivalgelände als auch die Essens- und Getränkestände werfen Schatten. Kein Grund, dem Schwermetall abzuschwören: Sechzehn Bands lassen es an zwei Tagen krachen, unter ihnen international bekannte Vertreter des Genres wie „Sodom“ aus Deutschland, „Exciter“ aus Kanada und Blaze Bayley, der in früheren Zeiten bei „Iron Maiden“ am Mikrofon stand. Rockmusiker, deren Hausflure mit Gold- und Platin-Platten zugepflastert sind.