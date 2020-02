Vereine : „Damit es allen in Strohn gefällt“

Strohn Der Eifelverein Strohn hat unter anderem die Pflege des „Märchens“ auf dem Programm. Dabei helfen auch junge Leute.

Doch erst mal muss festgelegt werden, wo was gepflegt werden soll. Wenn also Leo Harnau (12), Noah Hayer (13), Peter Martin (14) und Leon Sartoris (13) in ihrer Freizeit mit den Fahrrädern unterwegs sind und etwa einen schief stehenden oder umgefallenen Wegeschild-Pfosten entdecken, geben sie ihrem „Chef“ Bescheid. Bei gemeinsamen Aktionen reinigen sie Nistkästen, renovieren die Schutzhütte und waschen die Wegeschilder ab.

Aber das Hauptaugenmerk von Alfred Welter und der Jungengruppe liegt auf dem Strohner „Märchen“, ein in der Eifel einzigartiges Biotop, das seit der groß angelegten Renaturierung im Jahr 2012 wieder sichtbar ist (der Trierische Volksfreund berichtete). Zwar besitzt das „Märchen“ nicht – wie das Pulvermaar als seine imposante Nachbarin – einen bewaldeten Kraterwall und einen offenen See. Der Schatz des Märchens ist ein etwa 10 000 Jahre altes Hochmoor.

„Es macht Spaß, in der Natur zu arbeiten, und etwas zu tun, damit es uns selbst und den Besuchern in Strohn gefällt“, bringt Leon Sartoris unter dem zustimmenden Nicken der anderen Jungen die Motivation für die manchmal ziemlich mühselige Arbeit auf den Punkt. „Alfred organisiert und erklärt alles gut“, meint Noah Hayer. Auch nicht ganz unwichtig für die Jungen: „Es gibt immer was zu essen und zu trinken.“ Einen Wunsch hat die kleine Truppe allerdings noch. „Wir könnten weitere freiwillige Helfer brauchen“, sagt Peter Martin. Also dann: Wer bereit ist, anzupacken, melde sich beim Eifelverein Strohn.