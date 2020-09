14. Gesundheitstag : Anmeldung zum Gesundheitstag

So nah wie 2019 darf man sich 2020 nicht kommen. Foto: TV/Paula Hübner

Daun Der Gesundheitstag im Forum Daun findet statt, aber mit obligatorischen Anmeldungen.

(red) Trotz Corona wird es auch in diesem Jahr einen Gesundheitstag der Verbandsgemeinde Daun geben (der TV berichtete). Motto 2020: „Von Kopf bis Fuß“. Los geht’s am Sonntag, 6. September, um 13.30 Uhr mit der Eröffnung im Forum Daun durch den VG-Beigeordneten Otmar Monschauer.

Um 14 Uhr spricht Dr. Sebastian Fürderer über das Thema „Mens sana in corpore sano – Zusammenspiel von Körper und Psyche“. Um 14.30 Uhr steht „Kleiner, schonender, besser: Minimalinvasive Hüftprothetik in Daun“ auf dem Programm. Dr. Rafael Hoffmann, Augenarzt in Daun, und Optiker Andreas Mayer informieren ab 15 Uhr über „Neues aus der Augenheilkunde“ und „Sehhilfenversorgung“. Um 16 Uhr wird „Bad Bertrich – für Ihre Venen“ vorgestellt, ergänzt um Venengymnastik während des Vortrags.