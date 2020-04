Einsatz in schwerer Zeit : Förderung für Vereine in Not

Förderung für Vereine in Not

Einsatz in schwerer Zeit

Bitburg/Prüm Vereine, Institutionen und Projekte in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die wegen der Corona-Krise mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, können jetzt eine „Soforthilfe“ in Höhe von jeweils 1000 Euro beim Gewinnsparverein der Sparda Bank Südwest beantragen.

Antragsteller werden gebeten in wenigen Sätzen zu schildern, „wo der Schuh drückt“ und sich per Online-Formular ab Donnerstag, 23. April, auf www.spardahilft.de zu bewerben. Eine Jury prüft die Eingänge und entscheidet dann wöchentlich nach Dringlichkeit über die Vergabe der Spendengelder und veröffentlicht die ausgewählten Projekte auf der Internetseite. Die Initiative läuft vorerst so lange, bis der Fördertopf komplett ausgeschöpft ist.