Freizeit : Der Hitze getrotzt

Strohn Die Eifelverein-Ortsgruppe Strohn hat den Bezirkswandertag ausgerichtet.

(bs) Exakt 100 Jahre nach Gründung des Eifelvereins ist 1989 in Strohn eine Ortsgruppe gegründet worden. Damals hat man sich nicht nur das Wandern auf die Fahne geschrieben, sondern es sollte auch um Naturschutz und Heimatpflege gehen. So werden die im Laufe der Jahre neu konzipierte Wanderwege vom Verein gepflegt und gewartet. Auf der Gemarkung Strohn befindet sich ein Wanderwegenetz von gut 30 Kilometer. Auch das Naturschutzgebiet „Strohner Määrchen“ steht unter der Fürsorge des Vereins. Dort sind jedes Jahr erhebliche Pflegemaßnahmen mit hohen Zeitaufwand erforderlich, wobei sich zur Freude der Ortsgruppe auch Jugendliche gut einbringen.

Auch die gesellschaftlichen Veranstaltungen kommen nicht zu kurz. Alle zwei Jahre bietet der Verein eine Mehrtagesfahrt an, wo die Mitglieder und auch Freunde des Vereins die Gelegenheit nutzen können, um am jeweiligen Reiseziel zu wandern und somit die Vielfalt der Natur auch in anderen Regionen genießen können.