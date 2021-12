Corona-Impfungen : Impfen, was das Zeug hält

So viele sich auch eine Spritze geben lassen wollen: Oft dauert es, bis man einen Termin hat. Foto: Fritz-Peter Linden

Daun/Gerolstein/Kelberg Die vergangenen Tage waren in punkto Impfungen chaotisch: stundenlanges Warten vor Impfbussen und provisorisch wiedereröffneten Impfzentren, lange Wartelisten in den Hausarztpraxen. Der Impfstau löst sich nur allmählich auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Koch

Einen Anlass für ein Mutmacherposting in den sozialen Medien fand in diesen Tagen das Hausärztliche Versorgungszentrum Daun. Zum Monatswechsel waren 10 000 Impfungen verabreicht. Auch im Medizinischen Versorgungszentrum Nephrocare wird derzeit geimpft, was das Zeug hält. Allerdings sind die Wartelisten überall noch immer lang und manches Mal geht mittendrin der Impfstoff aus, so dass nicht alle vergebenen Termine tatsächlich von einem Piks gekrönt werden.

Mehrere Anläufe bis zur Impfung Die Patientinnen und Patienten, die alters- oder gesundheitsbedingt nicht ganz oben auf der Liste stehen, haben das Risiko, unverrichteter Dinge abgewiesen zu werden und erneute Anläufe unternehmen zu müssen. Die Politik diskutiert darüber, dass zeitnah auch Zahnärzte oder Tierärzte mit in den Einsatz sollen, um bis Weihnachten die avisierten dreißig Millionen weiteren Impfungen zu verabreichen.

Info Corona-Schnelltest: Anbieter im Kreis Vulkaneifel Rosenapotheke Daun: Testzentrum Montag bis Donnerstag 7.30 bis 19 Uhr, Freitag 7.30 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 8 bis 17 Uhr; Hubertus-Apotheke Gerolstein: Testmobil gegenüber der Apotheke, Montag bis Freitag, 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr; Sonntag 10 bis 17 Uhr. Marien-Apotheke Daun: Testzentrum Wirichplatz Montag bis Sonntag 8 bis 18 Uhr. Apotheke in Densborn: Telefon 06594/921590, kein Termin erforderlich. Linden-Apotheke Gerolstein: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr (Test ohne Termin möglich), Telefon 06591/985260. Praxis Martina Holz in Daun (Triererstraße 13): Termine nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 06592/985250). Praxis Holbach in Hillesheim: Termine nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 06593/989100). Zahnarztpraxis Wunden in Hillesheim: Montag bis Freitag 8 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, Telefon 06593/989353). Tierarztpraxis Sarah Kasel in Ormont (Waldstrasse 4): Termine nach Vereinbarung, Telefon 0171/9913252. Löwen-Apotheke Hillesheim: ohne Terminvereinbarung Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr, Freitag 9 bis 12 und 15 bis 17.45 Uhr sowie Samstag 9 bis 12.30 Uhr. Teststation Ferienpark Gunderath: Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 16.30 bis 19.30 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 17 Uhr (Terminbuchung https://tzm-kelberg.covidservicepoint.de). Schnelltestzentrum am Landal Ferienpark in Stadtkyll (ohne Termin/Telefon 06597/6789990): täglich von 10 bis 20 Uhr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Eine stichprobenartige Umfrage des Trierischen Volksfreunds offenbart jedoch, dass hierzu zumindest noch nicht in allen entsprechenden Praxen Informationen eingetroffen sind. Eine Einbindung dieser Ärzte in konkrete Planungen – die logistisches Neuland inklusive Impfstoffbeschaffung und extra Terminvergabe erfordern – scheint bislang nicht durchgehend stattgefunden zu haben. „Wir wissen dazu nichts“, heißt es in der Zahnarztpraxis Hoffmann und Poetzsch in Daun. Ähnlich lautet die Auskunft der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Bürgener und Kirschner in Kelberg: „Bisher planen wir nicht, uns an den Corona-Impfungen zu beteiligen.“

Impfen ist dennoch für diese und andere Tierarztpraxen ein Problemthema, denn für die Standardimpfungen der vierbeinigen Lieblinge ist es deutschlandweit eng geworden. Grund auch hier: Corona. Sowohl die Grundstoffe wie die Durchstechfläschchen, in denen die Impfstoffe abgefüllt und geliefert werden, sind knapp, wie die „Aktion Menschen für Tiere e. V.“ mitteilt. Den Mangel bestätigen Veterinäre wie auch die Kelberger Praxis. Corona hat vor Ort weitere Spuren in der Tierarztpraxis hinterlassen: Die bisherigen offenen Sprechstunden sind Vergangenheit, es geht nur noch nach Terminvereinbarung. Der Nachweis über den menschlichen Impfstatus beziehungsweise ein aktueller Negativtest muss mitgebracht werden.

Da kommen die Testzentren ins Spiel, die zwischenzeitlich drastisch zurückgefahren worden waren und nun einen erneuten Ansturm erleben angesichts von 2G-plus- oder 3G-Regelungen, um in ein Restaurant, einen Event oder an den Arbeitsplatz zu kommen.

„Es war für uns absehbar“, schildert Sophie Scheppe, Geschäftsführerin der Vulkaneifel Apotheken OHG mit Standorten unter anderem in Daun und Gerolstein, „daher sind wir gerüstet.“ Die Kapazitäten an Tests seien ebenso vorhanden wie das benötigte Personal. „Wir arbeiten ständig an der Optimierung der Abläufe, um lange Wartezeiten und auch Kontakte zwischen den Wartenden zu vermeiden.“ Neu eingerichtet wurde beispielsweise eine neue Teststation am touristischen Hotspot Schalkenmehren.

Zurückhaltung bei Apotheken Das zusätzliche Impfen durch Apothekerinnen und Apotheker stößt bei diesen auf Zurückhaltung. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz verweist auf die Voraussetzungen: „Geschultes Personal, geeignete Räume, Dokumentationspflichten – das kann nicht schnell umgesetzt werden und muss zentral geregelt sein“, so Petra Engel-Djabarian, Apothekerin aus Worms und Pressesprecherin des Verbands. Infrage kämen ihrer Einschätzung nach vor allem die 2600 Apotheken, die am bundesweiten Modellversuch zur Grippeimpfung teilnehmen. „Noch ist gar nichts klar. Und viele Apotheken sind mit ihren anderen Aufgaben stark ausgelastet.“