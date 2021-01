Corona : Der Lockdown wird verlängert - das sagen die Menschen im Vulkaneifelkreis

Daun/Gerolstein Wir bleiben geschlossen – so lautet der wesentliche Beschluss nach der Konferenz von Bund und Ländern von Dienstag. Einige Regeln werden zudem verschärft, das Ganze gilt bis Mitte Februar. Der TV sammelt Reaktionen im Vulkaneifelkreis.

Von Wendt bezeichnet sich als durchweg „positiv eingestellt“, aber wenn er sich vorstellt, dass der Lockdown über Mitte Februar weitergeht, wird es aber auch ihm mulmig. „Dann wird es so manchem Geschäft richtig an die Substanz gehen.“ Er befürchtet, dass ein Domino-Effekt eintreten könnte, „wenn ein Geschäft schließt, das mit seinem Sortiment mit einem anderen verknüpft ist, das dann wiederum in Schieflage kommt.“ Sein Appell: „Jeder kann seinen Beitrag leisten, indem er sich an die Regeln hält. Jeder will doch schnellstmöglich zurück zur Normalität.“