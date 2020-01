Verwaltung : Der Neue hat Eifeler Wurzeln

Daun (red) Seit einigen Wochen komplettiert Klaus Benz (Foto: Meike Welling) aus Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) die Führungsriege der Kreisverwaltung Vulkaneifel in Daun. Er ist der sogenannte leitende staatliche Beamte, der vom Land eingesetzt wird – im Einvernehmen mit dem Landrat.

Benz hat am 1. November 2019 die Nachfolge von Stefan Schäfer angetreten, der zur Finanzverwaltung versetzt wurde. Seine neue berufliche Heimat ist kein unbekanntes Terrain für den 54-Jährigen, hat er doch Wurzeln in der Vulkaneifel: „Meine Mutter stammt aus Oberstadtfeld, wo ich als Kind viel Zeit verbracht habe.“

Neben staatlichen Aufgaben im Bereich der Kommunalverwaltung, sind dem neuen leitenden staatlichen Beamten und Volljuristen nach Zustimmung des Kreistages auch kommunale Aufgaben übertragen worden. Zu seinem Geschäftsbereich gehören somit die Abteilungen Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr sowie Jugend und Soziales. Diese Aufgaben umfassen unter anderem den Vorsitz des Kreisrechtsauschusses. Vor dem Wechsel in die Kreisverwaltung Vulkaneifel war Klaus Benz acht Jahre als Rechtsanwalt tätig und zuletzt bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier im Referat „Ländliche Entwicklung“ beschäftigt. Dort war er seit 2011 stellvertretender Leiter des Ernährungsamts.