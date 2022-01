Motorsport : Ein Duo für die Grüne Hölle

Seit dem 1. Januar bilden Christian Stephani (links) und Ingo Böder die neue Geschäftsführung der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. Foto: TV/Nürburgring GmbH

Nürburgring Seit 1. Januar am Werk: Ingo Böder und Christian Stephani haben Mirco Markfort gemeinsam als neue Geschäftsführer am Nürburgring beerbt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen C. Braun

Die Überraschung war groß, als er Anfang August dieses Jahres plötzlich seine Aufgaben als Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG niederlegte. Denn Mirco Markfort galt quasi als das „Gesicht des neuen Nürburgrings“, der die Rennstrecke mit viel Ruhe, Übersicht und unternehmerischem Geschick wieder in ruhige Gewässer und in die Gewinnzone geführt hatte. Mit dem Comeback von „Rock am Ring“ und dem Auftritt der Formel 1 im Oktober 2020 waren ihm zwei spektakuläre berufliche Erfolge gelungen.

Nach einer zwischenzeitlichen Übergangslösung hat der Ring nun eine neue, langfristige Lösung in Form einer Doppelspitze: Ingo Böder und Christian Stephani leiten als Nachfolger des 43-jährigen Markfort in Zukunft die Geschicke am Ring. Beide, so heißt es in einer Pressemitteilung, seien „fest mit dem Ring und der Region verwurzelt.“ Sie sollten „mit ihrer fundierten Erfahrung im Event- und Vertriebsbereich die Entwicklung der einzigartigen Destination Nürburgring weiter vorantreiben.“

Lesen Sie auch Meinung : Kein Schnellschuss

Welche Personen und welche Anforderungen verbergen sich hinter diesen beiden Namen? Stephani ist vor allem den Motorsportfreunden ein Begriff. Er war bisher Geschäftsführer der VLN VV GmbH & Co. KG, die die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) ausrichtet. Diese Serie mit neun Rennen pro Saison, an denen jeweils um die 170 Fahrzeuge teilnehmen, ist so etwas wie die „DNA“ der Nordschleife. Hier messen sich beherzte Amateure mit den Werks-Profis der Hersteller in ihren GT3-Rennwagen. Bei der digitalen Jahressiegerehrung der Nürburgring Langstrecken-Serie vor wenigen Tagen hatte Stephani noch angekündigt: „Für 2022 gibt es über den Winter noch einiges zu planen und zu regeln. Wir gehen jetzt in die Detailarbeit für die zwölf Stunden Nürburgring und in Bezug auf das neue Wertungssystem.“

Der Neue hatte nach dem Abitur in Mayen drei Jahre mit erfolgreichem Abschluss an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement studiert. Über das Rhein-Ahr-Campus in Remagen hatte ihn sein Weg an den Nürburgring geführt. Als Manager oblagen ihm dort in den Jahren 2017 bis 2019 die Betreuung der wichtigsten Branchen der Automobil-Zulieferer sowie Vermarktung, Vertrieb und Weiterentwicklung des Hospitality-Bereiches am Ring.

Böder ist ebenfalls ein „Kind der nördlichen Eifel“, stammt aus Leimbach in der Verbandsgemeinde Adenau. Der diplomierte Betriebswirt sammelte 17 Jahre lang seine beruflichen Erfahrungen in leitender Funktion bei einer großen Event-Agentur. Im März dieses Jahres hatte er die Position und Aufgabe als „Head of Events & Operations“ an der Eifel-Rennstrecke übernommen. „Durch die vielen Veranstaltungsformate, die hier jeden Tag durchgeführt werden, hat mich die Aufgabe unweit meines Heimatortes von Anfang an sehr gereizt“, zitiert ihn die Pressemitteilung des Nürburgrings.

(jcb)