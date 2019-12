Kolumne Pitter : Der Schuldige ist ausgemacht

Wer ist nun verantwortlich: Weihnachtsmann, Christkind, Nikolaus? Egal, wer immer es ist, er/sie/es ist offenbar kein Eifeler Gewächs. Es muss ein scheues, sich der Verantwortung entziehendes Subjekt sein, so viel ist klar.

Der leuchtende Advent der Kreisstadt wurde nun schon zum dritten Mal von Wetterunbilden heimgesucht, nur kurz waren die Atempausen auf dem Dauner Burgberg von Wind und waagrecht peitschendem Regen. Und am Ende wurden zu allem Verdruss sogar die vom Gewerbeverein spendierten Weihnachtsbäumchen geklaut. Was soll das?!

Aber nein, aufmerksame Adventssinger wissen längst, wer die Schuld hat: der ART! Erstens, weil das in letzter Zeit immer so ist. Zweitens, weil man den Müllmännern nicht einmal mehr etwas Nettes zu Weihnachten auf die Tonne stellen darf. Wegen Korruption und so. Wir hatten es offenbar jahrzehntelang, ohne es je zu ahnen, bei jedem Klappern des Müllwagens mit organisierter Kriminalität zu tun. Und darüber empört sich die kochende Volksseele zu Recht: Sowas kommt uns gar nicht in die Tüte!