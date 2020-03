Solidarität : Zwölf Tage für  eine neue Schule in Burkina Faso

Zwölf Tage für eine neue Schule in Burkina Faso

Hillesheim (red) Der Solidaritätskreis Westafrika lädt für Freitag, 27. März, 20 Uhr, zur Mitgliederversammlung ins Pfarrheim Hillesheim ein. Wer sich für die Arbeit des Vereins interessiert, kann um 19 Uhr ins Pfarrheim kommen.

Im Jahr 2019 erhielt der Verein nach eigenen Angaben Spenden in Höhe von 342 410 Euro und einen Zuschuss vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Höhe von 1 094 770 Euro. Mit diesen Mitteln konnte er in Burkina Faso, das zu den ärmsten Ländern der Erde gehört, im vergangenen Jahr 32 Schulen bauen und für über 6000 Kinder neue Schulplätze zur Verfügung stellen.