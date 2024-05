Entwicklung der Innenstadt Stadtmarketing Daun zwischen Hoffen und Bangen

Daun · Ein offener Brief als Hilferuf an die Staatskanzlei, ein umstrittener Fernsehbeitrag und mehrfache Geduldsproben: Die Stadt Daun hängt trotz öffentlicher Aufmerksamkeit in der Warteschleife in puncto Zukunft. Woran hakt es und wie kann es weitergehen?

25.05.2024 , 11:01 Uhr

Die Stadt Daun hat eine Menge Potenzial, um auch in Zukunft eine attraktive Stadt für Wohnen, Leben, Arbeiten und Einkaufen zu sein. Um wichtige Projekte voranzutreiben, braucht es allerdings auch Geld – und da fühlt sich die Stadt alleingelassen. Foto: TV/Angelika Koch

Von Angelika Koch