Der Traktor feiert Geburtstag : Doch Traktortreffs finden wegen Corona nicht statt

Gillenfeld/Kradenbach Traktor- und Schlepperfreunde können dieses Jahr nicht gemeinsam feiern - wegen der Coronakrise fallen viele Traktortreffs aus.

Vor etwa 70 Jahren trat der Traktor ins Leben der Bauern, also auch in der Eifel, die landwirtschaftlich geprägt war. So verschwanden Pferde, Ochsen und Kühe, die bisher unersetzbare Zug- und Nutztiere waren, fast ganz aus dem bäuerlichen Leben. Hanomag, Lanz, Fendt und andere Fabrikate kamen auf die Höfe in der Vulkaneifel und übernahmen die Arbeit der Tiere aus dem Stall. Ein Traktor-Boom setzte ein, und das Jahr 2020 könnte ein „Jubiläumsjahr“ sein.