Gerolstein ist nicht nur ein beliebter Urlaubsort, sondern offensichtlich auch ein attraktiver und interessanter Arbeitsplatz für Kommunalpolitiker mit besonderem Verantwortungsbewusstsein – und solche, die es gerne werden wollen. Gab es bei der Wahl des neuen Bürgermeisters der neugebildeten Verbandsgemeinde Gerolstein im Herbst vergangenen Jahrs gleich fünf Kandidaten für den (gut dotierten) Posten, so sind es bei der Wahl zum (deutlich schlechter bezahlten) Stadtbürgermeister immerhin noch vier. Doch auch das eine Bestmarke für die Brunnenstadt.

An die Besucherbestmarke wie bei der Diskussionsrunde zur Bürgermeisterwahl in Gerolstein mit 550 Gästen (ein Spitzenwert unter den Kandidatenforen im gesamten Verbreitungsgebiet des Trierischen Volksfreunds) will der TV auch wieder gerne bei seinem Kandidatenforum zur Stadtbürgermeisterwahl in Gerolstein herankommen. Also bitte alle am Montag, 6. Mai, 19 Uhr, in die Stadthalle Rondell in Gerolstein kommen! Es werden genügend Stühle aufgestellt sein, das Hausmeisterteam um Piddi Hens wird genügend Getränke vorhalten, und angesichts der kühlen Wetterprognose ist es ohnehin schön, wenn man es drinnen kuschelig warm hat. Der Eintritt ist wie immer frei.

Zur Wahl stellen sich: Amtsinhaber Friedhelm Bongartz. 2014 erstmals gewählt, strebt der 80-Jährige als CDU-Kandidat eine weitere Amtszeit an. Zu den Herausforderern gehört einer, der schon weiß, wie es sich anfühlt, Stadtbürgermeister von Gerolstein zu sein: Bernd May. Der 60-Jährige stand von 2010 bis 2014 an der Spitze der Stadt und will es als Einzelbewerber nun nochmal wissen. Die SPD schickt ihren Ortsvereinsvorsitzenden und schon seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik engagierten Uwe Schneider (50) ins Rennen. Das Kandidatenquartett komplettiert Gerlinde Blaumeiser (69/UWG), die aber ebenfalls als freie Kandidatin antritt. Die Unternehmerin und stellvertretende Vorsitzende des Gewerbevereins Gerolstein ist seit 2017 Dritte Beigeordnete der Stadt Gerolstein.

Falls im ersten Wahlgang am Sonntag, 26. Mai, niemand die absolute Mehrheit erreicht, kommt es drei Wochen später (am 16. Juni) zur Stichwahl der beiden besten Kandidaten aus dem ersten Durchgang.

Beim TV-Forum am kommenden Montag werden die Moderatoren, den Bewerben zu zentralen Themen der Stadtpolitik auf den Zahn fühlen. Also wie es mit dem Brunnengelände weitergehen soll, wann endlich der Bahnhofsumbau startet, und wie die Stadt sich einerseits weiterentwickeln und andererseits ihre Schulden reduzieren will. Daneben haben die Kandidaten bei einer „flammenden Rede“ die Gelegenheit, sich vorzustellen und für sich zu werben. Allerdings in maximal drei Minuten.

Vor allem aber sind die Bürger herzlich eingeladen, Fragen an die Kandidaten zu stellen, um sich so ein besseres Bild von ihnen zu machen und Hilfestellung für die eigene Wahlentscheidung zu bekommen. Und das TV-Forum ist extra so früh (rund drei Wochen vor der Wahl) gewählt, damit auch Briefwähler sich noch persönlich von den drei Kandidaten und der einen Kandidatin zu überzeugen.

