Kommunalpolitik : Der VG-Rat Kelberg steht

Der VG-Rat Kelberg hat in seiner ersten Sitzung drei neue Beigeordnete gewählt (von links): VG-Bürgermeister Johannes Saxler, Peter Burggraf (SPD, 3. Beigeordneter), Walter Eich (Unabhängige Wählergemeinschaft Hochkelberg, 2. Beigeordneter) und Peter Burggraaff (CDU, 1. Beigeordneter). Foto: Vladi Nowakowski/Privat

Kelberg In einer öffentlichen konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates Kelberg wurden drei neue Beigeordnete gewählt und die Ausschüsse besetzt.

Der Kelberger Rat ist bunt gemischt: Neben den vier Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Grüne und der FDP sind die freie Wählergruppe (FWG), die Unabhängige Wählergemeinschaft und die Bürgerini­tiative Sturm im Wald vertreten. Die Kommunalwahlen im Mai haben nur marginale Veränderungen der jeweiligen Fraktionsstärke nach sich gezogen. Erwähnenswert ist, dass die CDU jeweils einen Sitz an die Unabhängige Wählergemeinschaft Hochkelberg und an Sturm im Wald abgegeben hat. Damit ist Sturm im Wald (4 Sitze) an der SPD (3 Sitze) vorbeigezogen, bei der Wahl der drei Beigeordneten spielt das jedoch keine Rolle.