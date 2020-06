Kinderbetreuung in der Vulkaneifel : Kreis verzichtet auf Kita-Beiträge

Kinderbetreuung in der Vulkaneifel

Nur die Notbetreuung wird in Rechnung gestellt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Daun Der Kreisvorstand der Vulkaneifel hat entschieden, auch im Juni auf Bezahlungen der Kinderbetreuungen zu verzichten.

(red) Trotz der Öffnung einiger Kindertagestätten und des Wechsels von der Notbetreuung in einen eingeschränkten Regelbetrieb ist es für manche Eltern nach wie vor schwierig, den Umfang der Betreuung ihrer Kinder im gleichen Maße wie vor der Corona-Pandemie sicherzustellen.

Um sie in der aktuellen Situation zu unterstützen, verzichtet der Kreis Vulkaneifel – wie bereits in den Monaten April und Mai – erneut auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung. Das hat der Kreisvorstand, dem der Landrat und die drei Beigeordneten angehören, in seiner jüngsten Sitzung im Rahmen seiner Eilentscheidungskompetenz beschlossen.