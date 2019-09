Tatort Eifel : Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf liest in Daun

Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf liest in Daun

Daun Erfolg hat der Schriftsteller mit seinen Ostfriesland-Krimis. Sie stehen auf den Bestseller-Listen weit oben. Er war jüngst mit seiner Frau Bettina Göschel zu Gast beim Krimi-Festival „Tatort Eifel“.

„Das Zusammensein mit den Fans ist großartig, wir lieben das, sonst würden wir das nicht tun“, erklärt Klaus-Peter Wolf im Gespräch mit dem TV. Der Erfolgsautor hat, gemeinsam mit seiner Frau Bettina Göschel, die ihn musikalisch bei der Lesung im Dauner Forum begleitet hat, die Zuschauer mit viel Witz und Ironie unterhalten. Gleich zu Beginn berichtet er: „Viele meiner Romane sind verfilmt worden, für´s ZDF (Kunstpause) für´s Erste hat es nicht gereicht (Kunstpause) Dafür haben wir sie in den Quoten geschlagen“ und lacht dabei.

Wolf ist bekannt für seine Ostfriesland-Krimis. „Ostfriesenkiller“ oder „Ostfriesenblut“ sind die ersten beiden Romane aus bislang 14 Krimis rund um die Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. In den entsprechen Fernseh-Filmen wird diese von Christiane Paul dargestellt. Ab dem kommenden Jahr übernimmt Schauspielerin Julia Jentsch deren Rolle, verrät Wolf den Zuhörern in Daun.