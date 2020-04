Mutmacher : Berlinger Brennerei spendet Alkohol für Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel ist in Zeiten der Corona-Krise auch in Apotheken knapp – die Windspiel-Brennerei liefert jetzt wichtigen Alkohol. Foto: dpa/Jan Woitas

Berlingen Desinfektionsmittel sind in diesen Zeiten Mangelware. Um bei der Produktion auszuhelfen, spendet die Berlinger Windspiel-Manufaktur einen Teil des selbst hergestellten Alkohols an Apotheken.

Desinfektionsmittel werden knapp. Seit Ausbruch des Corona-Virus hat sich in Deutschland die Nachfrage nach Hygieneflüssigkeiten mehr als versechsfacht. Das heißt leider auch: Apotheken und Kliniken, auch in der Region, gehen die Mittel langsam aus. Und selbst beim Alkohol, den man für die Produktion braucht, gibt es bereits Lieferengpässe.

Die Brennerei mit Sitz in Berlingen bei Gerolstein stellt diesen im Gegensatz zu vielen anderen Destillerien selbst her. Aus einem Rohstoff, der auf einem Acker nahe dem heimischen Hof wächst: Kartoffeln. Normalerweise wird die Knolle zum preisgekrönten Windspiel-Gin verarbeitet.

Einen Teil des gewonnenen Alkohols gibt die Firma nun aber an Apotheken aus der Region ab, etwa die Löwenapotheke in Hillesheim und die Apotheke am Burgtor in Wittlich. Als Basis zur Herstellung von Desinfektionsmitteln für Kliniken und Ärzte in der Umgebung.