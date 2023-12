Heftiger Protest Kreis Vulkaneifel will Asylbewerberunterkunft in Deudesfeld-Desserath erweitern – für die Anwohner ist das Maß voll

Nein, ein Bauantrag sei noch nicht gestellt, berichten die Landrätin des Landkreises Vulkaneifel Julia Gieseking und der Dauner Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Scheppe bei einer eigens einberufenen Gemeinderatssitzung zum Thema Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft in Deudesfeld-Desserath. Zunächst wolle die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde informieren und damit die nötige Transparenz im Verfahren herstellen. „Eine aktuelle Prognose besagt, dass der Kreis Vulkaneifel Monat für Monat künftig rund 35 Asylbewerber unterbringen muss“, erklärt die Landrätin. „Es arbeiten viele Menschen daran, dass dies gelingt, aber der Wohnungsmarkt in der Vulkaneifel kann den Bedarf nicht decken, wir bekommen die Leute nicht dezentral unter. Deshalb wollen wir in Desserath einige Plätze zusätzlich schaffen.“