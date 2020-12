Denkmalschutz : Neue Hoffnung für ein Stück Baukultur in Bongard

Neue Hoffnung für ein Stück Baukultur in Bongard

Die historische Hofanlage in Bongard ist aktuell noch in keinem guten Zustand. Foto: TV/Eckhard Wegner

Bongard Seit Jahrzehnten verfällt in Bongard an der Blankenheimer Straße ein Gehöfft aus dem 19. Jahrhundert. Der neue Besitzer wird nun bei der Sanierung der Anlage von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützt.

Welch prachtvollen Eindruck muss der Hof an der Blankenheimer Straße 30 in Bongard (Landkreis Vulkaneifel) wohl einst bei Besuchern hinterlassen haben? Ausgehend von seinem heutigen Zustand ist das kaum noch einzuschätzen. Die Dächer des alten Backhauses und des Wohnhauses sind nach Jahrzehnten des Leerstands eingestürzt, alte Dämmplatten bröckeln von der abgedeckten historischen Fassade und auch das Fachwerk mancher Außenmauern verfällt – es scheint ein Windzug auszureichen, um sie zum Einsturz zu bringen. Doch tatsächlich ist nun Rettung in Sicht. Das historische Baudenkmal hat einen neuen Besitzer und auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) ist aktiv geworden.