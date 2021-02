Postdienst : Neue Paketstation in Stadtkyll

Stadtkyll Nachdem bereits in Daun eine neue Packstation eröffnet wurde (der TV berichtete), baut der der Paketdienst DHL weiter in der Vulkaneifel sein Stationsnetz aus. Auch in Stadtkyll steht für Paktkunden jetzt ein weiterer Standort bereit, Die Station mit 40 Fächern wurde in der Straße „Im Hahnborn 5“ beim REWE-Markt aufgebaut.